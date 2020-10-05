Covid-19 Україна

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У Києві шахраї продавали посади помічників нардепів від «Слуги народу»

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів від "Слуги народу".

Понеділок, 5 жовтня 2020, 19:47

Про це інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, посилаючись на нібито зв’язки у політсилі та Верховній Раді, намагалися продати “посади” та шукали клієнтів. Вартість такого кар’єрного зростання становила 18 тисяч доларів США за місце.

Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення.

“Затримали зловмисників у середмісті столиці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 3 тисяч доларів США – частини суми від одного з клієнтів”, – повідомили в СБУ.

Фото: СБУ

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі учасникам оборудки готується повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші можливі факти пропозицій фейкового працевлаштування.

  • Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали людину, яка намагалася дати хабаря голові Фонду державного майна України. Це вже друга спроба підкупити керівника цього відомства.
Теги: Київ, СБУ, Слуга народу, шахраї

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