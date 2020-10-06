Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“За минулу добу в Києві виявили 355 хворих. 6 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 436 мешканців Києва. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 091”, – написав Кличко.
Так, за минулу добу захворіли:
• 190 жінок у віці від 18 до 89 років;
• 146 чоловіків у віці від 18 до 84 років;
• 9 дівчаток від 3 до 16 років та 10 хлопчиків від 1 року до 17.
Захворіли, в тому числі, і 10 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 282 людини. Всього коронавірус подолали 8545 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили: в Дарницькому районі – 50, в Солом’янському – 47, а також 44 випадки в Дніпровському районі.
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