У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили у 355 осіб. При цьому померли ще 6 пацієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“За минулу добу в Києві виявили 355 хворих. 6 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 436 мешканців Києва. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 091”, – написав Кличко.

Так, за минулу добу захворіли:

• 190 жінок у віці від 18 до 89 років;

• 146 чоловіків у віці від 18 до 84 років;

• 9 дівчаток від 3 до 16 років та 10 хлопчиків від 1 року до 17.

Захворіли, в тому числі, і 10 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 282 людини. Всього коронавірус подолали 8545 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили: в Дарницькому районі – 50, в Солом’янському – 47, а також 44 випадки в Дніпровському районі.