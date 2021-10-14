Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, рух обмежать на:

  • вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
  • бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
  • вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
  • вулиці Михайлівській;
  • вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
  • вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
  • ділянках прилеглих вулиць.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України.

  • Цього тижня українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. #Букви зібрали інформацію, як у цей період працюватимуть банки та пошта.