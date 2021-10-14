Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Так, рух обмежать на:
- вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
- бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
- вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
- вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
- ділянках прилеглих вулиць.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України.
- Цього тижня українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. #Букви зібрали інформацію, як у цей період працюватимуть банки та пошта.