В ніч на 11 серпня у Києві згорів автомобіль колишнього очільника Офісу Президента України Андрія Богдана. Він заявив, що розцінює це як погрозу від влади.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Інформацію про загоряння авто також підтвердили в ГУ Нацполіції в місті Києві.

“Близько 3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Tesla на вулиці Юності у Дніпровському районі. На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва”, – повідомили в поліції.

Загалом вогонь пошкодив три транспортні засоби – Tesla і дві припарковані поруч автівки Mazda і Honda, які належать місцевим мешканцям.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, слідчі призначать необхідні експертизи.

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення всіх обставин підпалу авто та причетних до правопорушення осіб.

На своїй сторінці у Facebook Богдан підтвердив, що Tesla, яка згоріла, належить йому і заявив, що він розцінює підпал як погрозу від влади.

“Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль – Tesla S. Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), але я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади керівника Офісу Президента. Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте, дорогенькі, кризові історії – моя робота. […] Ну що ж, будемо зараз активно виводити вас на чисту воду, і постараємось забезпечити вас комфортними умовами відбування покарання (про комфортні – не обіцяю)”, – зазначив він.

Зазначимо, що раніше в інтерв’ю УП Зеленський заявив, що звільнив Богдана з посади глави свого офісу після того, як побачив, що влада його “сильно змінює”. Він вважає, що “врятував від влади” Богдана. Також президент сказав, що відтоді перестав спілкуватися зі своїм колишнім однодумцем.

Богдан відреагував на цю заяву, зазначивши, що вдячний Зеленському за те, що той позбавив його влади: “Тому що моє ім’я не буде мати відношення до хаосу, в який ви кидаєте країну”.

За його словами, за пів року він допоміг Зеленському зосередити “демократичним шляхом абсолютну владу в країні”, яку той “за чотири місяці перетворив на посміховисько”.

“Мені щиро шкода, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві примхи непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють”, – написав Колишній глава Офісу Президента.

Нагадаємо, 21 травня 2019 року Президент України Володимир Зеленський указом призначив головою своєї адміністрації адвоката олігарха Ігоря Коломойського Андрія Богдана, який підлягав люстрації відповідно до закону України “Про очищення влади”.

Згодом Андрій Богдан заявив, що оскільки посада голови АП виведена з-під дії закону про держслужбу, то на неї нібито не поширюється дія закону про люстрацію. Але Тетяна Козаченко, один зі співавторів закону про очищення влади (люстрацію), яка очолювала департамент з питань люстрації в Міністерстві юстиції, це спростувала.

До призначення в Офіс Президента Андрій Богдан більше як рік значився помічником-консультантом на громадських засадах у народного депутата Андрія Портнова.