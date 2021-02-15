Про це повідомили в ДСНС.

“15 лютого об 11:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в будівлі кафе парку Муромець, що у Деснянському районі столиці. На місце події негайно прибули рятувальники з найближчих державних пожежно-рятувальних частин”, – йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить 1-поверхова будівля громадського харчування.

“Сталося загоряння на площі 100 кв.м. На момент прибуття бійців в середині приміщення нікого не було. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання. О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45 – ліквідовано. На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві”, – зазначають в ДСНС.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Причина загоряння наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.