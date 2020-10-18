У Києві сталася стрілянина біля кафе: є поранений

Про це повідомили у столичній поліції.
Інцидент відбувся у суботу ввечері у закладі на вулиці Попудренка. Між двома компаніями чоловіків виник конфлікт. Суперечка продовжилася на вулиці і згодом переросла у бійку.
“Під час конфлікту один із учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів, один з яких влучив у опонента. 20-річного потерпілого госпіталізували до лікарні з вогнепальною рваною раною кисті”, – йдеться у повідомленні.
Нападником виявився 24-річний місцевий мешканець, його затримали.
Фото: Нацполіція
На місці події поліцейські вилучили пістолет та дозвіл на нього. Зброю направили на експертне дослідження.
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