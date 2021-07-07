У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав поліцейський та ще один чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у столиці.

Наразі потерпілим надають першу медичну допомогу. На місце виїхало керівництво Національної поліції, столичної поліції та слідчо-оперативні групи.

За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в зазначеній квартирі.

”Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці”, – зазначив він.

Окрім того, на місці інциденту ттакож працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

ОНОВЛЕНО о 12:45

Поліцейські затримали озброєного зловмисника. Також стало відомо, що він вчинив підпал у квартирі.

“Надійшла інформація, що є конфлікт за право власності квартири. Прибув наряд патрульної поліції. Зараз встановлюємо ще всі обставини, тому що відкрив вогонь – не менше двох вистрілів було з мисливської рушниці, попередньо, незареєстрованої. Постраждав наш поліцейський – в нього важке поранення руки і він зараз в лікарні, а також цивільний”, – розповів Крищенко про причини інциденту.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за замах на життя правоохоронця.