У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав поліцейський та ще один чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у столиці.

Наразі потерпілим надають першу медичну допомогу. На місце виїхало керівництво Національної поліції, столичної поліції та слідчо-оперативні групи.

За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в зазначеній квартирі.

”Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці”, – зазначив він.

Окрім того, на місці інциденту ттакож працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.