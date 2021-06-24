У Києві з 23-го по 27 червня проходитиме ювілейний Х міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал".

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Квитки на Х “Книжковий Арсенал” продаються послотово і лише онлайн; вперше пенсіонери можуть відвідати Фестиваль безкоштовно в будь-який час будь-якого дня; онлайн-програма Фестивалю транслюватиметься наживо безплатно і без обмежень на MEGOGO.

У книжковому ярмарку беруть участь понад 200 видавців, ілюстраторів, інституцій культури. Відбудеться понад 300 подій — презентацій, дискусій, концертів, перформансів, лекцій, виставок.

Основна тема фестивалю – “Оптимісти Скептики”, куратор — Ростислав Семків. Запрошений куратор-письменник — Сергій Жадан.

За посиланням можна ознайомитися із розкладом фестивалю на усі дні.

Адреса проведення фестивалю: у Мистецькому арсеналі (Київ, вул. Лаврська, 12) з 09:00 до 22:00.

Програма Х Книжкового Арсеналу на всі дні.

Варто зазначити, що у 2019 році Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” отримав звання “Найкращий літературний фестиваль світу”. Його місія — створювати такі взаємодії між людьми, спільнотами, інституціями, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в контексті книги посилює спроможність людини та суспільства.