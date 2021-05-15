У суботу, 15 травня, у Києві розпочався сезон роботи фонтанів: столичні водограї увімкнули о 12:00. Однак не обійшлося і без інцидентів.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Зокрема, розпочали роботу київські фонтани на Майдані Незалежності, на вулиці Хрещатик, 25, вул. Великій Васильківській, 119-121, а також комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу.

Перед цим усі фонтани пройшли необхідні етапи підготовки (її проводила команда фахівців електриків, інженерів та програмістів). Було проведено демонтаж зимового накриття чаш водограїв, під’єднання електромережі, налаштування світло-музичного супроводу тощо.

А для монтажу дванадцяти гейзерних фонтанів в акваторії Русанівського каналу були залучені дайвери й водоплавна техніка.

Фонтани “Великий” та “Малі” на Майдані Незалежності в центрі столиці, а також комплекс водограїв в акваторії Русанівського каналу працюватимуть у режимі світло-музичного шоу.

Як уточнили в КМДА, зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається в Києві 1 травня, однак цього року його перенесли на 15 травня (у зв’язку з карантинними обмеженнями).

Варто зазначити, що запуск фонтанів не обійшовся без інцидентів. Так, невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі, через що його довелося відключити.

Тепер фахівці змушені зупинити роботу фонтану: необхідно злити всю воду, провести очищення та перезапустити водограй.

Фонтани в Києві працюватимуть до 30 вересня. Щопонеділка у їх роботі передбачена перерва для проведення необхідних технічних робіт.