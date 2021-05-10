За минулу добу у 13 областях України було щеплено 1004 особи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Згідно з повідомленням, за минулу добу в Україні проти COVID-19 було щепело 1004 осіб, усі – отримали тільки першу дозу вакцини.

За даними відомства, жодного щеплення за минулу добу не було зроблено у Києві та одинадцяти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській та Черкаській.

Загалом, зазначили у МОЗ, за 9 травня було зроблено на 3839 щеплень менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 15 мобільних бригад з імунізації та 25 пунктів щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу виглядає так:

Найбільшу кількість щеплень було здійснено у Львівській області – 470, а за весь період вакцинальної кампанії – у Києві – 93096 щеплень.

У МОЗ додали, що вського з початку кампанії з вакцинації проведено 864 089 щеплень. Вакциновано – 863 645 осіб, з них першу дозу отримали 863 643 особи, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 446 осіб, з яких дві людини отримали другу дозу за кордоном.