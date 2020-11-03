Про “мінування” повідомила пресслужба “Київського метрополітену” у Telegram.
У розпал епідемії коронавірусу через фейкове мінування на вхід і вихід закрили станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”. У будівлі утворився великий натовп, люди не могли зберігати соціальну дистанцію.
- За минулу добу в Києві було підтверджено 789 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
- Станом на ранок вівторка, 3 листопада, в Україні зафіксовано 8899 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії в нашій країні.