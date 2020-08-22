У суботу ввечері, 22 серпня, в Києві на печерських пагорбах урочисто підняли найбільший прапор України.

Про це поінформували в пресслужбі мера столиці Віталія Кличка.

Флагшток, на якому підняли прапор, встановлений на території меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”.

Висота флагштока становить близько 90 метрів. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

“Флагшток споруджений на символічному місці. З печерських пагорбів Державний Прапор України буде видно з багатьох місць столиці: і вдень, і вночі”, – зазначається в повідомленні.

З цією метою були встановлені елементи підсвічування прапора.

Державний гімн України під час підняття прапора виконала українська співачка, переможниця “Євробачення-2016” Джамала.

На урочистій церемонії, крім Кличка, виступили Герой України, генерал-майор Збройних сил, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук, громадський діяч, український мандрівник Микола Подрезан, українська актриса театру і кіно Лариса Руснак.

Почесними гостями церемонії стали ветерани АТО, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, відомі українські спортсмени та культурні діячі, політики і представники бізнесу.

“Кожного разу, коли я виходив у ринг, в якій би країні не відбувався бій, я бачив навколо рингу тисячі українських прапорів. Зал був синьо-жовтий. Завжди були українці з нашими прапорами! Це надихало мене і надавало сил. Допомагало перемагати. І це завжди була наша спільна перемога! Бо я був і є частинкою, представником своєї країни – під її прапором”, – наголосив Кличко під час виступу.

Він додав, що з таких прапорів, з кожної маленької перемоги кожного українця витканий великий прапор України й велика спільна перемога.

У пресслужбі мера уточнили, що проєкт зі встановлення флагштока та прапора “реалізований коштом меценатів”.