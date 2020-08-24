У Києві в заходах з нагоди Дня Незалежності взяли участь близько 20 тис. осіб. Правопорушень допущено не було.

Про це передає управління комунікації Національної поліції.

“За інформацією правоохоронців, тільки у Києві участь у масових заходах взяли близько 20 тис. осіб”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що безпеку киян та гостей столиці гарантували 4,5 тис. правоохоронців – працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці Національної гвардії.

Фото: Нацполіція

“Всі масові заходи у столиці минули спокійно. Правопорушень допущено не було”, – констатували поліцейські.