Про це передає управління комунікації Національної поліції.
“За інформацією правоохоронців, тільки у Києві участь у масових заходах взяли близько 20 тис. осіб”, – йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що безпеку киян та гостей столиці гарантували 4,5 тис. правоохоронців – працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці Національної гвардії.
Фото: Нацполіція
“Всі масові заходи у столиці минули спокійно. Правопорушень допущено не було”, – констатували поліцейські.
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