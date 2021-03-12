У місті Київ з початку кампанії по вакцинації проти коронавірусу прищепили тільки 650 медпрацівників. Загалом, в муніципальних лікарнях міста працюють близько 30 тисяч медиків.

Про це повідомила депутатка Київради, очільниця Комісії з охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко в інтерв’ю Громадському радіо.

Порошенко зазначила, що нова хвиля коронавірусу в країні була неминуча, оскільки дії влади не запобігали її появі.

“Це було очікувано, що буде нова хвиля коронавірусу в Україні. Тому що, на жаль, у західних районах гірськолижні курорти у нас не закривалися, вище керівництво країни показало приклад, як гарно без масок в натовпі їздити, спускатися і фотографуватися в горах. Тому саме зараз в цих регіонах ми спостерігаємо таку велику хвилю захворюваності на коронавірус”, – зазначила Порошенко.

Вона звернула увагу на негативну статистику кількості нових випадків зараження серед населення Києва.

“Зараз ми знаходимося в помаранчевій зоні, і у нас майже 80 випадків захворювання на добу на 100 тисяч населення. Але ми спостерігаємо тенденцію, коли на 10% зростає цей показник за тиждень, і таким чином на кінець березня ми вже можемо теж увійти в червону зону”, – сказала вона.

Порошенко звернула увагу на повільні темпи вакцинації проти коронавірусу серед медичних працівників Києва.

“Треба дбати про здоров’я наших лікарів і їх щепити своєчасно. Але ми бачимо, що тільки невелику кількість вакцини ми отримали на місто Київ, і на вчорашній день було прищеплено тільки 650 працівників медичних”, – сказала Марина Порошенко, пояснивши, що тільки в муніципальних медичних установах працюють 30 тисяч співробітників.

Резюмуючи, вона закликала робити щеплення проти коронавірусу, щоб “розірвати ланцюг епідемії”:

“Хочу сказати, що прищеплюватись обов’язково треба. Це захист населення. Але при тій кількості вакцини, яка сьогодні є в Україні, ми ніколи не розірвемо ланцюг захворювання. Треба не менш ніж 80% населення за короткий термін прищепити для того, щоб ми дійсно розірвали цей ланцюг епідемії. Тільки тоді ми зможемо отримати той ефект, який ми відчуємо”.