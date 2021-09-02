Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
“Тільки вчора ввечері відкрили оновлену Арсенальну площу, а сьогодні там вже пошкодили “сухий“ фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче… В результаті – пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані. І зараз фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою“, – зазначив він.
За словами Кличка, інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан.
“А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки“, – додав мер столиці.
Новий громадський простір на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проєкту A-Station, відкрили вчора ввечері. Також презентували новий фонтан із підсвіткою, встановлений на площі.
Раптом що, фонтан виглядав ось так:
📹: lopatonia | Instagram pic.twitter.com/nJoISa8qZm
— Букви (@Bykvu) September 2, 2021
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