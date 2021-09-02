У Києві вантажний автомобіль пошкодив новий “сухий“ фонтан на Арсенальній площі, який тільки вчора відкрили.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Тільки вчора ввечері відкрили оновлену Арсенальну площу, а сьогодні там вже пошкодили “сухий“ фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче… В результаті – пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані. І зараз фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою“, – зазначив він.

За словами Кличка, інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан.

“А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки“, – додав мер столиці.

Новий громадський простір на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проєкту A-Station, відкрили вчора ввечері. Також презентували новий фонтан із підсвіткою, встановлений на площі.

Раптом що, фонтан виглядав ось так: 📹: lopatonia | Instagram pic.twitter.com/nJoISa8qZm — Букви (@Bykvu) September 2, 2021