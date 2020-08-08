9–10 вересня 2020 року на території виставкового комплексу "КиївЕкспоПлаза" (с. Березівка, 37 км Житомирського шосе) вперше відбудеться міжнародна виставка-демонстрація важкої техніки та обладнання "HD Технополігон".

“HD Технополігон” – https://technopolygon.com

У заході візьмуть участь українські представники провідних світових брендів будівельної, дорожньої та комунальної техніки, бетонні, асфальтові заводи, сервісні компанії з обслуговування дорожньої техніки, постачальники запчастин та аксесуарів.

Свою участь у “HD Технополігон” вже підтвердили: TAD Construction Group, “Алеанда”, “Гідромаркет”, Кредмашсервіс, “ПетроНік”, Укргеопроєкт, “Ельворті”. Партнерами виставки є знані світові бренди: FORX, JCB, Doosan та Hidromek.

Відвідувачі виставки — організації та компанії, зацікавлені у придбанні спеціалізованої техніки. Це представники НАДУ, Укравтодору, КБУ, ДерждорНДI, дорожньо-будівельні підрядники, девелопери, комунальні підприємства, органи місцевого самоврядування тощо.

Програма заходу включатиме експозицію новітніх зразків техніки, її демонстрацію та клієнтські тест-драйви. В рамках проєкту також відбудеться Форум за участю провідних професійних організацій, державних органів та лідерів галузі дорожнього будівництва.

У перший день Форуму слово матимуть представники Національної асоціації шляховиків України, серед членів якої — “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ”, “АВТОСТРАДА”, “ДРОГ-БУД УКРАЇНА”, “Автодор”, “РОСТДОРСТРОЙ”, “ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР”, “АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ”, “ШЛЯХОВЕ БУДІВНИЦТВО “АЛЬТКОМ”, “ТРАНС ЛАЙН ГРУП”, із темою: “Аналіз дорожньо-будівельного ринку. Перспективи”. Також в рамках Форуму ДерждорНДІ проведе панельну сесію “Законодавчі й нормативні новації в дорожній галузі”. Серед питань сесії: програма будівництва доріг на 2021–25 роки, національна програма відновлення мостів на 2020–25 роки та новітні технології в дорожньому будівництві.

Свою підтримку проєкту “HD Технополігон” висловили: Міністерство інфраструктури України, Укравтодор та Конфедерація будівельників України.