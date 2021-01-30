У суботу, 30 січня, в центрі Києва відбулася смолоскипна хода в пам'ять про героїв, котрі полягли в боях за Україну.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про героїв битви під Крутами, битви під Бахмачем і битви за завод “Арсенал” у 1918 році.

Ініціатором ходи виступило ВО “Свобода”.

Маршрут пролягав від станції метро “Арсенальна” до Аскольдової Могили.

Учасники ходи несли запалені смолоскипи, прапори і великий плакат із написом “Пам’ятаємо героїв Крут”.

Крім того, вони скандували: “Слава Україні! – Героям слава!”

Варто відзначити, що в попередні роки в ці дні зазвичай відбувалася реконструкція бою за завод “Арсенал”. Однак цього року через епідемію коронавірусу захід вирішили не проводити.