Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про героїв битви під Крутами, битви під Бахмачем і битви за завод “Арсенал” у 1918 році.

Ініціатором ходи виступило ВО “Свобода”.

Маршрут пролягав від станції метро “Арсенальна” до Аскольдової Могили.

Учасники ходи несли запалені смолоскипи, прапори і великий плакат із написом “Пам’ятаємо героїв Крут”.

Крім того, вони скандували: “Слава Україні! – Героям слава!”

Варто відзначити, що в попередні роки в ці дні зазвичай відбувалася реконструкція бою за завод “Арсенал”. Однак цього року через епідемію коронавірусу захід вирішили не проводити.

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в КиєвіСмолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Смолоскипна хода в Києві

Фото: #Букви

  • 29 січня Україна вшановувала пам’ять Героїв битви під Крутами. Перші особи держави взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Вони поклали квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві.