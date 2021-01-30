Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Йдеться про героїв битви під Крутами, битви під Бахмачем і битви за завод “Арсенал” у 1918 році.
Ініціатором ходи виступило ВО “Свобода”.
Маршрут пролягав від станції метро “Арсенальна” до Аскольдової Могили.
Учасники ходи несли запалені смолоскипи, прапори і великий плакат із написом “Пам’ятаємо героїв Крут”.
Крім того, вони скандували: “Слава Україні! – Героям слава!”
Варто відзначити, що в попередні роки в ці дні зазвичай відбувалася реконструкція бою за завод “Арсенал”. Однак цього року через епідемію коронавірусу захід вирішили не проводити.
- 29 січня Україна вшановувала пам’ять Героїв битви під Крутами. Перші особи держави взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Вони поклали квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві.