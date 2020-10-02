На ній побував і кореспондент #Букв.
Цього року виставка називається “Світ солодощів”, і всі композиції присвячені цій темі.
З приблизно 30 тисяч хризантем створені долина льодяників, фабрика солодощів, пряниковий будинок, зефірна фортеця, містечко пекарів та багато іншого.
У цілому створено понад 10 різних композицій, і кожна розповідає свою “солодку історію”.
Виставка триватиме до 1 листопада.
- На початку вересня в Національному ботанічному саду ім. Гришка в Києві квітли айстри і жоржини. #Букви публікували яскраві фото.