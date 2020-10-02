На ній побував і кореспондент #Букв.

Цього року виставка називається “Світ солодощів”, і всі композиції присвячені цій темі.

З приблизно 30 тисяч хризантем створені долина льодяників, фабрика солодощів, пряниковий будинок, зефірна фортеця, містечко пекарів та багато іншого.

У цілому створено понад 10 різних композицій, і кожна розповідає свою “солодку історію”.

Виставка триватиме до 1 листопада.

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Виставка хризантем у Києві

Фото: Євген Краєвий, #Букви