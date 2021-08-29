Сьогодні, 29 серпня, у День пам’яті захисників України, у центрі Києва відкрили Меморіал пам’яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС.

Про це міський очільник Віталій Кличко повідомив у Facebook.

Меморіал звели на розі вулиць Грушевського та Петрівської алеї.

“Сьогодні, 29-го серпня – трагічна дата в новітній історії України. В цей день, сім років тому, частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким виходили українські бійці з Іловайську. Іловайський котел став пеклом і символом підступності агресора. А також – символом героїзму українських захисників. Наш спільний обов’язок – віддати шану і увіковічити пам’ять про наших полеглих героїв. Тих, хто поклав життя за свободу і незалежність України”, – сказав мер Кличко.

За його словами, майже 32 тисячі киян пройшли через війну на сході України. А 400 наших захисників загинули.

Фото: Віталій Кличко