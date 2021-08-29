Про це міський очільник Віталій Кличко повідомив у Facebook.
Меморіал звели на розі вулиць Грушевського та Петрівської алеї.
“Сьогодні, 29-го серпня – трагічна дата в новітній історії України. В цей день, сім років тому, частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким виходили українські бійці з Іловайську. Іловайський котел став пеклом і символом підступності агресора. А також – символом героїзму українських захисників. Наш спільний обов’язок – віддати шану і увіковічити пам’ять про наших полеглих героїв. Тих, хто поклав життя за свободу і незалежність України”, – сказав мер Кличко.
За його словами, майже 32 тисячі киян пройшли через війну на сході України. А 400 наших захисників загинули.
Фото: Віталій Кличко
- Нагадаємо, що 28 серпня в результаті обстрілів на Донбасі поранення та травми отримали 10 українських бійців.