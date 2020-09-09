Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, меморіальну дошку відкрили у ЗОШ №46, що розташована на вулиці Василенка,10, в якій навчався Куцмай.

Вячеслав Куцмай народився 7 листопада 1986 року в місті Київ. Він навчався на юридичному факультеті КНЕУ.

З травня 2014 Куцмай служив у взводі спецпризначення БСП НГУ “Донбас”, пройшов бої за Іловайськ. Потрапив у полон, та був звільнений в грудні 2014-го. 2015 року повернувся в батальйон, воював у Широкиному у складі протитанкового взводу.

У жовтні 2016 року з побратимами перейшов до 16-го батальйону; брав участь у блокаді торгівлі з ОРДЛО. Надалі служив у розвідвзводі 3-го батальйону 72-ї бригади. У бою 20 липня 2017-го зазнав поранення руки, пів року лікувався у шпиталях. Після виведення 72-ї бригади з фронту перейшов до 24-ої бригади, де був старшим солдатом та старшим оператором взводу розвідки.

21 травня 2018 року вранці група розвідки вступила у бій проти ДРГ терористів з 10 осіб на околиці селища Південне (присілок Чигирі) Торецької міської ради. У ході бою загинули В’ячеслав Куцмай — від уламка гранати, що влучив у скроню, прикривши собою побратима — та молодший сержант Андрій Маслов, ще четверо воїнів зазнали поранень, а ворог зі значними втратами відступив під прикриттям шквального мінометного вогню.

Прощання з Куцмаєм відбулося на Михайлівській площі, до жалібного коридору долучилися уболівальники мадридського “Реалу” — які приїхали на фінальний матч Ліги чемпіонів і були у цей час там. Похований В’ячеслав на Лук’янівському військовому кладовищі.