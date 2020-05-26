У Києві відкрили першу кімнату кризового реагування для жертв, що постраждали від насильства в родині.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, відкриття “кризової кімнати” є одним із етапів формування повноцінної системи протидії насильству. Раніше в столиці запустили цілодобову Службу “Телефон довіри” (044 272-15-00 – з мобільного та 15-00 зі стаціонарного), яка надає психологічну підтримку для постраждалих від домашнього насильства.

Зазначається, що адреса кімнати кризового реагування не розголошується з намірів безпеки постраждалих від насильства.

У “кризових кімнатах” працюватиме 4 соціальні працівники, які перебуватимуть там подобово, відповідно до затверджених графіків. Це дасть можливість поселяти постраждалих осіб у будь-який час доби.

Одночасно перебувати у кімнаті кризового реагування можуть 4 дорослих та двоє дітей. Після закінчення граничного строку перебування у “кризовій кімнаті” їх можуть влаштувати до притулку чи інших спеціалізованих служб, які надають соціальні послуги постраждалим.