Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, відкриття “кризової кімнати” є одним із етапів формування повноцінної системи протидії насильству. Раніше в столиці запустили цілодобову Службу “Телефон довіри” (044 272-15-00 – з мобільного та 15-00 зі стаціонарного), яка надає психологічну підтримку для постраждалих від домашнього насильства.
Зазначається, що адреса кімнати кризового реагування не розголошується з намірів безпеки постраждалих від насильства.
У “кризових кімнатах” працюватиме 4 соціальні працівники, які перебуватимуть там подобово, відповідно до затверджених графіків. Це дасть можливість поселяти постраждалих осіб у будь-який час доби.
Одночасно перебувати у кімнаті кризового реагування можуть 4 дорослих та двоє дітей. Після закінчення граничного строку перебування у “кризовій кімнаті” їх можуть влаштувати до притулку чи інших спеціалізованих служб, які надають соціальні послуги постраждалим.
- Раніше Кабінет Міністрів України затвердив створення колл-центру для жертв домашнього насильства.
- Станом на 1 червня в Україні на обліку служб у справах дітей перебувало понад 1,5 тис. дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах через насильство в сім’ях.