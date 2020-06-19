Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці офіційно стартував пляжний сезон. Купатися дозволяється на 12 пляжах.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Міські пляжі відкрили для купання. Цього року паспорти готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання. Які саме – можна ознайомитися на сайті комунального підприємства “Плесо”. Держпродспоживслужба провела лабораторні дослідження води. Перевірили і якість питної води у фонтанчиках на пляжах”, – сказав Кличко.

Він додав, що за останні кілька років місто оновило 6 міських пляжів. Щоб відпочинок у Києві був на належному рівні.

За словами мера, київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю. Вже на восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії. А персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю.

При цьому Кличко зазначив, що відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян.

“Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватись елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзери”, – сказав він.

Крім того, Кличко повідомив, цього року зросла кількість київських пляжів, що отримали міжнародну відзнаку “Блакитний прапор”. Це значить, що вони відповідають більш як 30-ти критеріям якості і безпеки.

Пляжі, на яких можна купатися:

– “Венеція”

– “Дитячий”

– “Молодіжний”

– “Передмістна-Слобідка”

– “Золотий”

– “Центральний”

– “Вербне”

– “Пуща-Водиця”

– “Чорторий”

– “Тельбін”

– “Веселка”

– “Троєщина”.