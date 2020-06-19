Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
“Міські пляжі відкрили для купання. Цього року паспорти готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання. Які саме – можна ознайомитися на сайті комунального підприємства “Плесо”. Держпродспоживслужба провела лабораторні дослідження води. Перевірили і якість питної води у фонтанчиках на пляжах”, – сказав Кличко.
Він додав, що за останні кілька років місто оновило 6 міських пляжів. Щоб відпочинок у Києві був на належному рівні.
За словами мера, київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю. Вже на восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії. А персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю.
При цьому Кличко зазначив, що відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян.
“Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватись елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзери”, – сказав він.
Крім того, Кличко повідомив, цього року зросла кількість київських пляжів, що отримали міжнародну відзнаку “Блакитний прапор”. Це значить, що вони відповідають більш як 30-ти критеріям якості і безпеки.
Пляжі, на яких можна купатися:
– “Венеція”
– “Дитячий”
– “Молодіжний”
– “Передмістна-Слобідка”
– “Золотий”
– “Центральний”
– “Вербне”
– “Пуща-Водиця”
– “Чорторий”
– “Тельбін”
– “Веселка”
– “Троєщина”.
- Раніше повідомлялось, що попри заборону на роботу пляжів жителі столиці масово відпочивають на території Гідропарку.