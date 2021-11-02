Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Запускаємо пункти команди підтримки “Дії“ з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат“, – йдеться в повідомленні.

Наразі пункти підтримки працюють в таких центрах вакцинації:

Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1

ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12.

Федоров додав, що за кілька днів планують відкрити ще два нових пункти підтримки.

“Українці починають масово вакцинуватись і генерувати сертифікати. Це втішні новини, адже чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони й повернемось до нормального життя без обмежень. Вакцинація і сертифікати — це способи також втримати економіку країни, бізнесу — не закритись, а людям — почуватися в безпеці“, – резюмував він.

Нагадаємо, напередодні Міністерство цифрової трансформації спростило процес генерації COVID-сертифікатів у державному застосунку “Дія”. Зокрема, було скасовано обов’язковий електронний підпис.