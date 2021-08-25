У Києві відкрилося посольство Ірландії в Україні. Дипломатичне відомство 23 серпня урочисто відкрили заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік та голова МЗС Ірландії Саймон Ковені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

“Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами і, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії в багатьох галузях, зокрема ІТ-секторі, у сфері інвестицій та освіти”, – зазначив Сенік.

Він також звернув увагу на успішну діяльність ірландських компаній CRH і Ryanair в Україні та висловив сподівання на подальше розширення взаємодії бізнесу двох країн.

Фото: МЗС

Ковені, у свою чергу, зазначив, що відкриття посольства в Києві є важливою віхою в розвитку двостороннього співробітництва і є частиною стратегії Global Ireland щодо розширення присутності Ірландії в світі.