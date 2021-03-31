З 1 квітня столиця не запроваджуватиме підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год на 17 вулицях, оскільки на сьогодні жодна з них не відповідає повною мірою необхідним критеріям.

Про це повідомив директор КП “Центр організації дорожнього руху” Віктор Черній.

“Представники департаменту транспортної інфраструктури, Управління патрульної поліції, КК “Київавтодор” та КП “Центр організації дорожнього руху” здійснили комісійне обстеження вулиць, де рішенням Київради із 1 квітня до 1 листопада передбачено можливість підвищення швидкості руху транспорту до 80 км/год. Обстеження показало, що жодна з 17 вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, що визначені Правилами дорожнього руху та методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, а також чинним державним нормам та стандартам”, – сказав він.

За словами Чернія, на зазначених вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Окрім того, на вулицях дозволений велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота. Вздовж таких вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень) тощо.

“Тут варто взяти до уваги, що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Отже, фактично мова іде про дозвіл рухатися зі швидкістю до 102 км/год у населеному пункті! А на ці вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 року. Це 182 смерті та 1789 травмованих. Такі висновки велоспільноти міста, що спираються на офіційні дані Патрульної поліції”, – резюмував він.