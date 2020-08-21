Про це повідомили на сторінці КП “Київпастранс” в Facebook.
“З 12:00 21 серпня підйомник відкриває свої двері для киян та гостей міста! Нарешті плановий щорічний ремонт столичного фунікулера підійшов до кінця”, – сказано в повідомленні.
За час ремонту на фунікулері пофарбували вагони, замінили колеса і оновили обшивку. Також був проведений плановий ремонт машинного залу, замінені шпали і відремонтована контактна мережа.
Також було перевірено систему безпеки вагонів фунікулера.
В “Київпастрансі” зазначили, що ремонтні роботи проводять саме влітку, тому що на липень-серпень припадає найменший пасажиропотік – до 2 тисяч користувачів на день.
Як і в іншому громадському транспорті, в фунікулері діє обов’язковий масковий режим.
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