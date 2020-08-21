У Києві, після щорічного ремонту, відновив роботу фунікулер. Він почав працювати з 12 години дня п'ятниці, 21 серпня.

Про це повідомили на сторінці КП “Київпастранс” в Facebook.

“З 12:00 21 серпня підйомник відкриває свої двері для киян та гостей міста! Нарешті плановий щорічний ремонт столичного фунікулера підійшов до кінця”, – сказано в повідомленні.

За час ремонту на фунікулері пофарбували вагони, замінили колеса і оновили обшивку. Також був проведений плановий ремонт машинного залу, замінені шпали і відремонтована контактна мережа.

Також було перевірено систему безпеки вагонів фунікулера.

В “Київпастрансі” зазначили, що ремонтні роботи проводять саме влітку, тому що на липень-серпень припадає найменший пасажиропотік – до 2 тисяч користувачів на день.

Як і в іншому громадському транспорті, в фунікулері діє обов’язковий масковий режим.