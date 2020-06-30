У Києві з 1 липня відновлюється кільцевий рух міської електрички.

Про це повідомила пресслужба “Київпастрансу”.

Курсування електропоїздів відбуватиметься за наступною схемою:

у ранковий час “пік” – переважно у напрямку Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця),

у вечірній час “пік” – у напрямку Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця).

При цьому, у вихідні курсування відбуватиметься в обох напрямках згідно розкладу руху. Обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки.

Нагадаємо, 8 червня міська електричка Києва частково відновила свою роботу. Проте вона курсувала лише за маршрутом “Станція Троєщина — станція Троєщина-2 — станція Почайна” і в зворотному напрямку.