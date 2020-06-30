Про це повідомила пресслужба “Київпастрансу”.
Курсування електропоїздів відбуватиметься за наступною схемою:
- у ранковий час “пік” – переважно у напрямку Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця),
- у вечірній час “пік” – у напрямку Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця).
При цьому, у вихідні курсування відбуватиметься в обох напрямках згідно розкладу руху. Обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки.
Нагадаємо, 8 червня міська електричка Києва частково відновила свою роботу. Проте вона курсувала лише за маршрутом “Станція Троєщина — станція Троєщина-2 — станція Почайна” і в зворотному напрямку.
- Як повідомлялося раніше, за рішенням міської влади в Києві з 8 чеврня було частково відновлено рух міських електропоїздів.