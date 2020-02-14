В спортзалі у Солом’янському районі столиці відвідувачі під час тренувань влаштували стрілянину.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в місті Києві.

“До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про стрілянину в спортзалі на вулиці Металістів. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та лікарі”, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. У ході суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік.

Зазначається, що потерпілому – 28-річному місцевому мешканцю, лікарі надали необхідну медичну допомогу на місці.

Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років тюремного ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, а також розшукують правопорушника.