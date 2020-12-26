За минулу добу, 25 грудня, у Києві виявили 408 нових хворих на коронавірус . 13 людей померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 106 486. Усього коронавірус забрав життя 1829 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

229 жінок віком від 23 до 94 років

146 чоловіків віком від 19 до 88 років

14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

Серед них і 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 130 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському — 83 та в Оболонському районі — 45 випадків.