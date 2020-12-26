Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 106 486. Усього коронавірус забрав життя 1829 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 229 жінок віком від 23 до 94 років
- 146 чоловіків віком від 19 до 88 років
- 14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.
- Серед них і 16 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 130 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському — 83 та в Оболонському районі — 45 випадків.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- При цьому Уряд дозволив ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч (з 31 грудня на 1 січня) до 7 ранку.