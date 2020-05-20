У Києві виявили три нових спалахи коронавірусу COVID-19. Зокрема, осередки зафіксували ще в двох гуртожитках та в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за його словами, кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 51 особу. Серед них – 8 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли двоє людей. Усього за цей час – 54 летальних випадки. На сьогодні в Києві вже 2410 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

“Щодо осередків, виявлених у столиці минулої доби. Спалахи захворювання зафіксували ще в двох гуртожитках міста. Один на вулиці Серповій. Другий – на вулиці Михайла Бойчука”, – сказав мер столиці.

Він зазначив, що у гуртожитку на вулиці Серповій мешкають 340 осіб. Серед них виявили трьох інфікованих і 7 контактних осіб. У гуртожитку на вулиці Михайла Бойчука мешкають 55 людей. Там виявили двох хворих, їх госпіталізували. А також – 10 контактних осіб.

Кличко також додав, що ці гуртожитки закрили на карантин. Мешканцям надали медичний супровід.

“Також осередок захворювання виявили в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 – на вулиці Маяковського. Там захворіла медсестра. Серед контактних осіб – 38 людей з числа персоналу та 62 дитини. Їх обстежують медики та здійснюють забір матеріалу для ПЛР-тестів. Заклад закрили на карантин”, – наголосив він.