У Києві затримали та повідомили про підозру трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста та добровольця.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

У соцмережах пишуть, що йдеться про добровольця з позивним “Ташкент” Олександра Мандича.

“Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 зазначені особи, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі і наносили удари в різні частини тіла. Після цього в напівпритомному стані чоловіка силою посадили в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку”, – йдеться в повідомленні прокуратури.

Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами. Правоохоронці з’ясували, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.

Фото: Київська міська прокуратура

“В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, було знайдено. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники”, – повідомили в прокуратурі.

Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Знайомий “Ташкента” Ігор Криворучко опублікував фотографії з розгромленої квартири активіста. За його словами, стіни були забризкані кров’ю, а на підлозі було знайдено вибитий зуб. Знайомі “Ташкента” повідомляють, що у того були конфлікти з колекторами на ґрунті протидії “віджиму” землі і квартир.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що із заявою до поліції звернулася співмешканка потерпілого, яка виявила у квартирі безлад та сліди крові.

“З’ясувалося, що напередодні потерпілий мав конфлікт зі зловмисниками. Коли вранці заявниця вирішила навідати співмешканця, то побачила у помешканні розкидані речі, сліди крові на стіні та підлозі. Ми опитали свідків, які повідомили, що бачили біля під’їзду групу невідомих осіб та запам’ятали авто, на якому вони приїхали. По місту було введено спеціальну поліцейську операцію. За добу ми оперативно встановили ймовірних злочинців. У ході оперативно-розшукових заходів виявили тіло потерпілого з численними ножовими пораненнями у канаві лісосмуги за територією Києва”, – цитує слова Крищенка пресцентр МВС.

Фото: Нацполіція

Вчора затримали трьох підозрюваних у вчиненні злочину. Це два уродженці Луганської області та мешканець Києва. Зловмисники раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.