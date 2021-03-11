У Києві викрили та заблокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті оптових партій наркотиків, психотропів і прекурсорів. Вартість вилученого сягає $1,5 млн.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та Службі безпеки України.

“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру учасникам організованої групи, які в лабораторних умовах займались виготовленням небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах та їх незаконним збутом (ч. 3 ст. 307 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасники групи виготовляли наркотики та психотропні речовини у 3 лабораторіях, розташованих на території Київської області. Збут готового “товару” учасники організованої групи здійснювали через три інтернет-магазини.

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано 7 фактів незаконного збуту великих партій амфетаміну, МDMA, PVP, наркотичного засобу метадон та прекурсору фенілнітропропен.

Усього проведено 46 санкціонованих обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів, у приміщеннях 3 нарколабораторій, а також у транспортних засобах фігурантів, за результатами яких вилучено:

понад 100 кг готових до незаконного збуту психотропних речовин амфетамін, МDMA, PVP та наркотичного засобу метадон;

близько 5 тонн прекурсорів;

лабораторне обладнання;

300 тис. доларів США, 30 тис. євро та 20 тис. гривень, ймовірно здобутих злочинним шляхом.

За попередніми оцінками вартість вилученого становить понад 1,5 млн доларів США. Для вивезення вилучених речовин та обладнання знадобилося три 5-тонних вантажівки.

За результатами проведення слідчих дій 12 особам повідомлено про підозру, 9 з них затримано в порядку ст. 208 КПК України, 2 оголошено у розшук. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.