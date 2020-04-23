У Києві на сміттєспалювальному заводі "Енергія" протестували новий спосіб дезінфекції території - за допомогою безпілотників.

Про це повідомила пресслужба КП “Київтеплоенерго”.

Пілотний проєкт використання дронів для дезінфекції великих промислових територій реалізовує “Київтеплоенерго” і українська компанія DroneUA.

Зазначається, що дезінфекція великих промислових площ з використанням спеціальних дронів — досить інноваційне рішення для України та Києва. Дрони широко застосовувались у Китаї під час боротьби з COVID-19. Загалом там обробили з допомогою дронів майже 200 млн кв. м у 3 тис. населених пунктів.

“З початку введення обмежувальних заходів на території заводу щодня проводиться ретельна дезінфекція, а персонал забезпечений усіма засобами захисту, щоб унеможливити зараження коронавірусною інфекцією. На підприємство приїжджають сміттєвози з усього Києва, тому важливо забезпечити санітарну безпеку для персоналу заводу. За допомогою дронів ми швидко обробили під’їзні дороги сміттєвозів та майданчик прийому транспорту біля бункера”, – зазначив директор “Енергії” Сергій Крикун.

Дезінфекція із застосуванням безпілотників мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння збудника, більш щільно покриває площу обробки, економить час та спецрозчин.

Дрон, який дезінфікував завод “Енергія”, піднімає в повітря 16 л дезінфікуючого розчину за один виліт та за 10-15 хв дезінфікує територію площею до 20 тис. кв. м.