Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

“Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30 % від місткості стадіонів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог та правил, дозволено часткове залучення вболівальників на наступні матчі:

– 10.2020 – м. Київ, стадіон “Оболонь Арена” – матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;

– 10.2020 – м. Київ, НСК “Олімпійський” – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;

– 10.2020 – м. Київ, НСК “Олімпійський” – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.