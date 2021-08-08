Про це повідомляють #Букви.

Виступ російського співака відбувся у столичному нічному клубі Atlas.

На Facebook-сторінці клубу був анонс суботнього концерту Obladaet. Саме на цій афіші і зобразили окупований Крим територією Росії.

Проте наразі анонс події видалено.

Сам виконавець у себе в Instagram опублікував відео з київського концерту.

Ще Obladaet виступив у Харкові.

Наступним містом, де має виступити виконавець – Одеса.

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На сайті нічного клубу “Ітака” також є анонс виступу Obladaet і так само на ній окупований Крим зображено, як частина території Росії.

  • Співачка Світлана Лобода, яка з 2014 року живе, працює та отримує музичні нагороди в Росії, нещодавно приїхала до України і відвідала кілька радіостанцій. Нагадаємо, що Світлана Лобода має дати концерт в одеському клубі Ibiza Beach Club.
  • Народна артистка України – співачка Софія Ротару перед виступом на концерті до Дня Незалежності нашої країни заспіває також і в Росії – на конкурсі “Нова хвиля-2021”.