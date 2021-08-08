В суботу, 7 серпня, в Києві виступив російський хіп-хоп співак Obladaet (Назар Вотяков), на афішах якого окупований Крим зображався, як територія РФ.

Про це повідомляють #Букви.

Виступ російського співака відбувся у столичному нічному клубі Atlas.

На Facebook-сторінці клубу був анонс суботнього концерту Obladaet. Саме на цій афіші і зобразили окупований Крим територією Росії.

Проте наразі анонс події видалено.

Сам виконавець у себе в Instagram опублікував відео з київського концерту.

Ще Obladaet виступив у Харкові.

Наступним містом, де має виступити виконавець – Одеса.

На сайті нічного клубу “Ітака” також є анонс виступу Obladaet і так само на ній окупований Крим зображено, як частина території Росії.