У суботу, 15 серпня, в Києві відбулося Національне вітрильне ралі на підтримку українських воїнів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Захід під назвою “Вітрила волі та єдності” проводився на Річковому вокзалі (в районі Церкви Миколи Чудотворця на Набережно-Хрещатицькій вулиці).

Як раніше відзначали в Київській міській держадміністрації, захід організований “у рамках проведення програм реабілітації захисників України через спорт та задля започаткування практичних ініціатив у допомозі ресоціалізації учасників бойових дій у цивільному житті”.

Команди парусного ралі формувалися з 3-4 учасників бойових дій (згідно із заявками, поданими капітанами).

Під час заходу відбулася презентація онлайн-школи дистанційного навчання яхтингу для учасників бойових дій, а також навчальні майстер-класи для отримання практичних навичок водних видів спорту (з додаванням реабілітаційної компоненти).