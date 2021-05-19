У Киеві 18 травня правоохоронці побили художника Мітю Бугайчука. Це сталося через пакет нібито із наркотичною речовиною, хоча сам Бугайчук запевняє, що йому не належить цей пакунок.

#Букви розбиралися в інциденті.

Як повідомляють друзі художника, на вулиці Кирилівська, 47 на Дмитра Бугайчука “напав патруль поліції”.

Бугайчук зустрівся зі своїм другом на вулиці, коли вони вже розходилися, під’їхали спецпризначенці і художника попросили підійти до автомобіля. Дмитро Бугайчук поцікавився, навіщо йому це робити, тоді силовик вдарив Бугайчука в обличчя.

Сам Дмитро написав наступне:

“Невідомий чувак підійшов до мене і попросив підійти до поліцейської машини. На питання: “З якої радості?”, одразу дав мені в ніс. Я втратив свідомість. Далі вони мене довго вовтузили по асфальту”.

Дмитра Бугайчука кілька годин тримали в кайданках. Слідчо-оперативна група, яка згодом приїхала, склала протокол про огляд місця події, під’їхали і медики – вони надали Бугайчуку першу допомогу.

Пізніше Дмитро опублікував фото свого обличчя зі слідами побиття.

Дмитро Бугайчук згодом вказав на поліціянта, який його вдарив. Ним виявився колишній “беркутівець” Владислав Іоанно, який є співробітником полку поліції особливого призначення №1 ГУНП України у м. Києві.

Через побиття художника його друзі закликають прийти 21 травня акцію біля Подільського управління поліції з вимогою звільнення начальника відділу.

Нагадаємо, що у 2017 році саме цей співробітник МВС Владислав Іоанно напав на співзасновника видання “Букви” Петра Терентьєва.

Тоді Петро Терентьєв разом з журналістом видання виконував редакційне завдання. На пр. Перемоги він здійснив аварійну зупинку свого автомобіля. Після цього до автівки одразу ж під’їхали співробітники МВС і почали вимагати документи.

Співробітники МВС аргументували свої дії тим, що в автомобілі співвласника “Букв” нібито не була увімкнена аварійна сигналізація, що абсолютно не відповідало дійсності. Згодом правоохоронці кілька разів змінювали аргументацію і вигадували все нові причини перевірки.

Поводили себе правоохоронці досить зухвало – вирвали з рук документи співвласника “Букв”, зокрема, водійське посвідчення, пошкодивши також екран мобільного телефону. Варто зазначити, що тоді Петро Терентьєв п’ять разів викликав поліцію, але ніхто не приїхав.

Пізніше правоохоронці провели службове розслідування та Іоанно і його напарника було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, цей самий поліціянт – Владислав Іоанно – вдарив водія в обличчя. Перед цим поліціянти вимагали від водія вийти із автомобіля, але останній відмовлявся. Владислав Іоанно весь час світив ліхтарем на водію, але той вимагав цього не робити і відштовхнув руку поліціянта, тоді Владислав Іоанно наніс удар.

У 2016 році Владислав Іоанно разом із напарником намагалися незаконно провести огляд автомобіля у Києві.

На питання, на якій підставі проводиться перевірка, один з силовиків відповів: “На підставі посиленого несення служби”. Крім того, співробітники МВС почали вимагати від водія відкрити багажник для перевірки. Чоловік відмовився і спробував дізнатися, на якій підставі поліцейські проводять огляд автомобіля. Силовики мотивували свої дії тим, що у водія “нібито щось є”.