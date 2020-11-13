У Святошинському районі Києві вночі сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва та у ГУ Нацполіції у столиці.

Так, близько 4-ї години, на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР.

Під час спілкування з водієм з приводу порушення, інспектори помітили у салоні трьох чоловіків, які помітно нервували. Також в одного з пасажирів патрульні побачили рацію та кобуру. Коли інспектори звернулися до пасажирів — чоловіки вибігли з авто та почали втікати.

Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного.

Зазначається, що у результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення. У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та викликали підмогу.

У Нацполіції уточнили, що у одного із пасажирів, який відкрив вогонь, при собі була граната РГД-5 із запалом до неї, пістолет Макарова та набої, які вилучили для подальшого направлення на експертизу. Також у сумці одного із учасників інциденту правоохоронці виявили комплект професійних відмичок та дистанційні рації.

30-ти річного патрульного з вогнепальними пораненнями ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує.

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини події, відомості про яку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.