Про це розповідають #Букви.

Інцидент трапився кілька днів тому.

На відео видно, як на дорозі правий ряд стоїть у заторі, а ліва смуга повільно просувається. В цей час качка з каченятами переходили дорогу і майже дійшли до безпечного місця, проте водій Mercedes можливо не побачив птахів і не зупинився, щоб пропустити. Колесами від розчавив кількох пташенят – решта залишилися неушкодженими, а качка полетіла.

Відео можна переглянути тут. ОБЕРЕЖНО вміст чутливого характеру!

У соціальних мережав дуже обурив вчинок водія. І користувачі вирішили по номеру автівки дізнатися власники. Як виявилося, авто з таким номером (АА 9669 СС) зареєстровано на українську гімнастку Лілію Подкопаєву, проте у неї Lexus, а не Mercedes.

Сама спортсменка у соціальних мережах повідомила, що у день, коли трапився інцидент, вона перебувала у США, і не розуміє, як номерний знак з її Lexus опинився на автомобілі Mercedes.

“11 червня 2021 в мережі було розміщено відео на якому авто, начебто з номерним знаком АА9669СС, цинічно переїхало маленьких каченят. Номерний знак АА9669СС дійсно належить мені і зареєстрований на автомобіль Lexus. Ні я, ні члени моєї родини відношення до цього інциденту не маємо. Наразі, я і всі члени моєї родини перебуваємо в США, де мої діти закінчують навчальний рік”, – повідомила гімнастка.

Лілія Подкопаєва зазначила, вона та її родина отримали “багато повідомлень з погрозами та осудом, не дивлячись на те, що в ситуації ніхто не розібрався”.