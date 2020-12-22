У Києві вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

Повідомляється, що пожежа сталася на вулиці Святошинській, 32. Зазначимо, що за цією адресою знаходяться склади поштових служб “Делівері” та “Ін Тайм”. На місце прибули пожежники, які встановили, що горить склад розміром 100х30 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі сталося часткове обрушення покрівлі.

“О 16:32 пожежу локалізовано на площі 1500 кв.м. О 17:30 пожежу ліквідовано. Із одного з приміщень вогнеборцями було винесено 3 кисневих балон”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Головного управління ДСНС України у м. Києві

До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.