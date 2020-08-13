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У Києві вп’яте відбулася акція солідарності з протестами у Білорусі — фото

Під стінами посольства Білорусі в Києві знову пройшла акція солідарності з білорусами, які беруть участь у масових протестах.

Четвер, 13 серпня 2020, 19:47

Фото: Євген Краєвий

Про це повідомляє кореспондент #Букв. 

Увечері четверга, 13 серпня, біля посольства РБ в України на вулиці Коцюбинського в Києві п’ятий день поспіль збиралися українці й громадяни Білорусі аби висловити солідарність із масовими протестами, що охопили країну після проведення виборів. В акції взяли участь кілька сотень осіб.

Демонстранти виступили з вимогою припинення міліційної агресії у бік протестувальників та притягнення до відповідальності причетних до силових розгонів демонстрантів.

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Також вимагали звільнення учасників мирних зібрань та політичних активістів і активісток, затриманих напередодні виборів. Зокрема, українських волонтерів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Протестувальники скандували “Живе Білорусь!”, “Свободу політв’язням”, “Лукашенка — в тюрму” та інші гасла, а також палили фаєри кольорів білоруського прапора.

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Аналогічні акції солідарності відбувалися у Києві 9, 10, 11 та 12 серпня. Під час акції у понеділок між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. Було затримано кілька осіб, серед них — активіст та колишній політв’язень Олександр Кольченко. Йому присудили 40 годин громадських робіт за участь в акції. 

Теги: , акції протесту

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