У Києві вп’яте відбулася акція солідарності з протестами у Білорусі — фото

Увечері четверга, 13 серпня, біля посольства РБ в України на вулиці Коцюбинського в Києві п’ятий день поспіль збиралися українці й громадяни Білорусі аби висловити солідарність із масовими протестами, що охопили країну після проведення виборів. В акції взяли участь кілька сотень осіб.
Демонстранти виступили з вимогою припинення міліційної агресії у бік протестувальників та притягнення до відповідальності причетних до силових розгонів демонстрантів.
Також вимагали звільнення учасників мирних зібрань та політичних активістів і активісток, затриманих напередодні виборів. Зокрема, українських волонтерів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
Протестувальники скандували “Живе Білорусь!”, “Свободу політв’язням”, “Лукашенка — в тюрму” та інші гасла, а також палили фаєри кольорів білоруського прапора.
Аналогічні акції солідарності відбувалися у Києві 9, 10, 11 та 12 серпня. Під час акції у понеділок між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. Було затримано кілька осіб, серед них — активіст та колишній політв’язень Олександр Кольченко. Йому присудили 40 годин громадських робіт за участь в акції.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.
- Під час вуличних акцій протесту ввечері 11 і вночі 12 серпня затримали понад тисячу осіб. Загалом за 3 дні протестів було затримано понад 6 тисяч осіб. У МВС Білорусі визнали стрілянину на ураження по демонстрантах.
- Під час масових протестів побили українського фотокореспондента та жорстко затримали в Мінську ще двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS”.