У Києві вп’яте відбулася акція солідарності з протестами у Білорусі — фото

Під стінами посольства Білорусі в Києві знову пройшла акція солідарності з білорусами, які беруть участь у масових протестах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Увечері четверга, 13 серпня, біля посольства РБ в України на вулиці Коцюбинського в Києві п’ятий день поспіль збиралися українці й громадяни Білорусі аби висловити солідарність із масовими протестами, що охопили країну після проведення виборів. В акції взяли участь кілька сотень осіб.

Демонстранти виступили з вимогою припинення міліційної агресії у бік протестувальників та притягнення до відповідальності причетних до силових розгонів демонстрантів.

Також вимагали звільнення учасників мирних зібрань та політичних активістів і активісток, затриманих напередодні виборів. Зокрема, українських волонтерів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Протестувальники скандували “Живе Білорусь!”, “Свободу політв’язням”, “Лукашенка — в тюрму” та інші гасла, а також палили фаєри кольорів білоруського прапора.

Аналогічні акції солідарності відбувалися у Києві 9, 10, 11 та 12 серпня. Під час акції у понеділок між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. Було затримано кілька осіб, серед них — активіст та колишній політв’язень Олександр Кольченко. Йому присудили 40 годин громадських робіт за участь в акції.