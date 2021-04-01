Влада Києва вирішила дозволити рух зі швидкістю до 80 км/год у столиці, але тільки на 7 вулицях.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Так, напередодні в КМДА оприлюднили заяву, що з 1 квітня столиця не запроваджуватиме підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год на 17 вулицях, оскільки на сьогодні жодна з них не відповідає повною мірою необхідним критеріям (там фіксується високий рівень аварійності).

Проте сьогодні в КМДА повідомили, що на 7 вулицях столиці все ж буде дозволено підвищення швидкості руху до 80 км/год із 1 квітня до 1 листопада.

“Враховуючи суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км/год”, – зазначив перший заступник голови Микола Поворозник.

Йдеться про наступні 7 вулиць:

• Просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).

• Вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків).

• Наддніпрянське шосе.

• Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе).

• Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного).

• Вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченко до Північного мосту).

• Просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).

За словами Поворозника, при цьому спільні робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції проведуть обстеження та аналіз швидкісного режиму, враховуючи містобудівну ситуацію, “яка суттєво змінилася з моменту прийняття рішення Київрадою у жовтні 2018 року”.