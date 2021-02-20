У День пам’яті Героїв Небесної сотні у Києві вшанували загиблих учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, зранку біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида, яку провів верховний архиєпископ Києво-Галицький і глава УГКЦ, блаженніший Святослав (Шевчук).

“Вже сьомий рік поспіль ми приходимо на цей київський пагорб, на це святе місце, яке стало українською Голгофою. Тут місце драматичних змагань добра і зла, світла і темряви, гідності і неповаги. Це місце показує усю руйнівну силу ненависті скерованої проти людини і проти власного народу”, – зазначив він.

Після панахиди відбулося покладання квітів та запалення лампадок.

Крім того, ввечері на честь Героїв Небесної Сотні засяють Промені Гідності.Промені світла символізують душі загиблих – світло, що долає темряву, самопожертва ціною життя в ім’я життя.

Уперше проєкт презентували до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з майдану Незалежності – з тих місць, де загинули Герої Небесної Сотні. До Дня Гідності та Свободи 2017 року промені засяяли на місці майбутнього Музею Майдану.

У 2021 році акція особлива тим, що її доповнить мультимедійний складник – усі, хто прийде на алею Героїв Небесної Сотні вшанувати загиблих майданівців, почують музику Романа Коляди, написану спеціально для проєкту “Характери Гідності”.