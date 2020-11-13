За минулу добу в Києві було встановлено черговий COVID-рекорд: коронавірус виявили у 1083 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

За добу в Києві померли ще 13 пацієнтів.

“У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії – 1083 людини. Померли 13 хворих. Усього коронавірус забрав життя 938 киян. На сьогодні в столиці вже 48 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.

Так, за минулу добу коронавірус виявили у:

• 595 жінок у віці від 18 до 87 років;

• 422 чоловіків у віці від 18 до 84 років;

• 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Захворів, в тому числі, і 61 медик.

У лікарні столиці за добу госпіталізували 92 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 354 людини. Всього коронавірус подолали 18 333 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Солом’янському районі – 134, у Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.