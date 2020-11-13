Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
За добу в Києві померли ще 13 пацієнтів.
“У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії – 1083 людини. Померли 13 хворих. Усього коронавірус забрав життя 938 киян. На сьогодні в столиці вже 48 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.
Так, за минулу добу коронавірус виявили у:
• 595 жінок у віці від 18 до 87 років;
• 422 чоловіків у віці від 18 до 84 років;
• 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Захворів, в тому числі, і 61 медик.
У лікарні столиці за добу госпіталізували 92 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці ще 354 людини. Всього коронавірус подолали 18 333 жителя Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Солом’янському районі – 134, у Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.
- За минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що є найбільшим показником з початку епідемії в нашій країні.
- 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з рішенням уряду, протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати лише аптекам, продуктовим магазинам та АЗС.
- На думку уряду та президента Володимира Зеленського, запровадження “карантину вихідного дня” на декілька тижнів допоможе покращити епідситуацію в країні і уникнути жорсткого локдауну.
- Проте місцева влада у деяких містах України відмовляється запроваджувати введений Кабінетом Міністрів “карантин вихідного дня” з жорсткими обмеженнями.