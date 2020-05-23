Про це повідомили в “Київзеленбуді”.

Загалом у 50 лунок від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького буде висаджено 200 кущів ялівцю козацького Gold Coast та 50 дерев ялівцю скельного Skyrocket.

“Висаджені рослини значно покращують естетичний вигляд вулиці, проте є тимчасовим заходом перед початком її реконструкції”, – зазначили в “Київзеленбуді”.

Кущі та дерева ялівцю висаджені контейнерним методом посадки, тож їх можна буде легко пересадити у парки та сквери Києва.

Зазначимо, що в наступному році розпочинається реконструкція Хрещатика, в рамках якої на центральній вулиці столиці у лунках на бульварній частині будуть висаджені нові крупномірні дерева. Для збереження та догляду за ними планують влаштувати автоматичний полив.