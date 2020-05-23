Сьогодні з 12:00 у Києві запрацював наземний громадський транспорт.

Про це повідомляють #Букви.

Рішення про відновлення руху ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

При цьому, комунальне підприємство “Київський метрополітен” відновить перевезення пасажирів із 25 травня.

Правила роботи наземного громадського транспорту:

Комунальний і приватний наземний громадський транспорт може перевозити одночасно максимум половину від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

Контролюватиме дотримання цих правил поліція. Допомагати правоохоронцям буде муніципальна охорона.

Водії та кондуктори зобов’язані носити маску або респіратор, а також рукавички.

У масках та рукавичках повинні бути і пасажири.

Всі співробітники компанії-перевізника перед початком роботи зобов’язані пройти термометрію. Особи з температурою вище 37,2 градуса і з симптомами ГРВІ не допускаються до роботи.

Перед кожним рейсом транспорт повинні дезінфікувати. “КП “Київпастранс” проводить дезінфекцію тричі на добу.

Варто відзначити, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов вранці на брифінгу заявив, на сьогоднішній день перехід до другого етапу пом’якшення карантину в Києві неможливий через перевищення показника захворюваності на 100 тисяч населення.

Але мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні з 12:00 у Києві починає роботу в звичайному режимі громадський транспорт. Також сьогодні відновлюють роботу торговельні заклади до 1000 м2.

Пізніше Степанов також заявив про нові дані, згідно з якими Київ може переходити на другий етап виходу з карантину.