У Києві з п'ятниці, 16 жовтня, стартує опалювальний сезон: почнеться подача тепла в систему.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції мер столиці Віталій Кличко.

“Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження”, – зазначив Кличко.

Він пояснив, що таке рішення ухвалено, враховуючи середньодобову температуру. Згідно з прогнозами синоптиків, наступного тижня очікується похолодання, і температура вночі опуститься до 3-5 градусів тепла.

Кличко уточнив, що на повний запуск централізованої системи опалення в столиці знадобиться приблизно тиждень.

Він також поінформував, що підключення лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їхніх керівників.

За словами Кличка, контролювати стабільне і надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція.

(На відео – з 8:56)