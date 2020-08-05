Народний депутат, кандидат в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук не знає, чи це її агітаційні борди розміщені у столиці.

Про це вона сказала у коментарі #Буквам.

Так, в столиці з’явилися агітаційні борди в жовто-зеленій кольоровій гаммі “Зе! Слуга народу”. Користувачі Facebook почали публікувати фотографії і обговорювати агітаційні заклики.

“Слуга народу” Гео Лерос опублікував фотографію борда, на якому написано “Так, Верещук зможе”.

Політичний експерт Володимир Горковенко теж опублікував фото борда з текстом “Мости втомилися. Верещук підбадьорить”.

“Це точно реклама кандидата в мери Києва? Чи оголошення “шукаю роботу у стриптиз-клубі? Серед унікальних навиків: “вмію підбадьорити, коли ти втомився”, – написав Горковенко.

Керівник видання “Главком” Віктор Шлінчак вважає, що “хтось витончено знущається над кандидаткою від влади в мери Ірини Верещук”.

“Все більше підтверджень, що головним кандидатом від Офісу Зеленського є не вона”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

У коментарі #Буквам Верещук заявила, що не знає про які борди йде мова, так як сама не займається агітацією.

“Я не знаю про що, ви говорите. Я дам свого керівника або представника штабу і з ним поговорите, бо я цим не займаюся і не слідкую. Тому вибачайте”, – сказала нардеп і порадила зателефонувати Олександру Корнієнку.

#Букви намагаються отримати коментар у Корнієнка щодо агітаційних бордів Верещук.

Раніше повідомлялося, що партія “Слуга народу” на місцевих виборах у 2020 році вирішила замінити гасло “Зробимо їх разом”, під яким у 2019 році проходила президентська кампанія Володимира Зеленського та парламентська кампанія самих “слуг”.