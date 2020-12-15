Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.
Згідно з документом, прем’єр-міністра України й керівника Офісу президента України визначено співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, а також затверджено новий склад Організаційного комітету.
Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників щодо створення в м. Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту “Бабин Яр”.
Кабінет міністрів має затвердити план заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передбачивши вирішення нагальних питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, зокрема встановлення композиційних елементів Алеї Праведників, розширення зон охорони заповідника та завершення облаштування меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру у будівлі по вул. Іллєнка, 44 у м. Києві тощо.
Крім того, уряд повинен передбачити проведення жалобних заходів та організації міжнародної наукової конференції (веб-конференції), присвяченої роковинам трагедії Бабиного Яру, здійснення пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному Яру, увічнення пам’яті про них.
- #Букви пригадували, як розгорталися події у Бабиному Яру в 1941 році та що відбувається зараз довкола Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”.